Polonia: premier Morawiecki risponde alla lettera di von der Leyen su stato di diritto (2)

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato ieri una lettera di risposta ai primi ministri di Ungheria, Viktor Orban, e di Polonia, Mateusz Morawiecki, sul meccanismo di condizionalità dello stato di diritto nell'utilizzo dei fondi del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea. Questo a quanto si apprende a Bruxelles. In particolare, verrebbe chiarito che il meccanismo concordato è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di luglio, che si tratta di uno strumento diverso dall'art.7 del trattato sull'Unione europea, che prevede la possibilità di sospensione di alcuni diritti per quei Paesi in violazione grave e persistente dei principi fondanti dell'Ue, e che sarà applicato in modo obiettivo. (Vap)