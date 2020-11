Speciale difesa: Cavusoglu a Stoltenberg, ispezione Irini a nave turca “inaccettabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento riservato dalla missione aeronavale dell’Unione europea Eunavfor Med Irini alla nave mercantile turca Roseline A, nel corso di un’ispezione avvenuta lo scorso 22 novembre nelle acque del Mediterraneo, è stato “inaccettabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, in una telefonata con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Nel corso della conversazione, riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, il capo della diplomazia di Ankara e Stoltenberg hanno discusso anche delle tensioni nel Mediterraneo orientale e delle situazioni in Nagorno-Karabakh, Libia e Afghanistan. Il mercantile turco, diretto verso il porto libico di Misurata con un presunto carico di aiuti alimentari e vernici, è stato ispezionato da una fregata tedesca appartenente all’operazione Irini. La mossa è stata duramente criticata dalla Turchia, secondo cui l’ispezione sarebbe stata inizialmente condotta in violazione del diritto internazionale. (Tua)