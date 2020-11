Speciale difesa: Gargash, Emirati stanno uscendo dalla guerra in Yemen e sostengono il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti "sostengono un dialogo interno tra le parti in Yemen" dopo aver deciso di "uscire dalla guerra". E' quanto ha affermato il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, intervenendo al Med-Forum 2020. "Capisco la frustrazione degli Stati Uniti di non aver finito il lavoro in Afghanistan e Iraq. Noi abbiamo avuto un'esperienza simile in Yemen quando abbiamo iniziato ad uscire dalla guerra. Dobbiamo rimanere vigili nel nostro approccio collettivo contro il terrorismo e anche l'estremismo perché sono collegati. Ora la nuova amministrazione (di Joe) Biden deve capire che il pericolo del terrorismo è ancora vivo più che mai e dobbiamo lavorare tutti insieme". La situazione in Yemen "è molto difficile. Non abbiamo centrato i nostri obiettivi, ma ora la soluzione è nelle sole mani degli yemeniti che devono usare il loro tempo per trovare un accordo. I sauditi ha fatto tutto il possibile per una soluzione. Noi siamo per una soluzione politica. Qualche parte politica pensa di potersi avvantaggiare proseguendo il conflitto ancora per qualche settimana, ma noi speriamo che si possano muovere verso un processo politico". (Res)