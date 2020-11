Speciale difesa: ministro Esteri iracheno, chiusura ambasciata Usa a Baghdad fuori questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno desistito dal proposito di chiudere l’ambasciata di Baghdad, maturato sullo sfondo dei recenti attacchi missilistici che hanno colpito la zona verde della capitale irachena (dove l’ambasciata è situata). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fuad Hussein, in un’intervista televisiva. Secondo Hussein la minaccia statunitense di chiudere la sede diplomatica era seria, ma “ora la questione è acqua passata”. Gli attacchi missilistici che hanno colpito le missioni straniere e l’ambasciata statunitense nella zona verde, ha aggiunto Hussein, rappresentano un attacco contro il popolo e il governo, e la vittima di queste azioni è il popolo. Hussein si aspetta che la nuova amministrazione statunitense gestisca il dossier iracheno in modo diverso dalla precedente, ed è verosimile che il cambiamento sarà “positivo”. Dopo essere stata bersaglio di vari attacchi con razzi di tipo Katyusha nei mesi estivi, la zona verde di Baghdad è stata nuovamente colpita lo scorso 17 novembre da quattro razzi, caduti nelle vicinanza di obiettivi sensibili - fra cui l'ambasciata statunitense. Gli attacchi dell'estate sono stati rivendicati da un gruppo identificato come Resistenza irachena, che - si ritiene - comprende esponenti di varie milizie sciite filo-iraniani. (Res)