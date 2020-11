Speciale difesa: Iraq, quattro esponenti Stato islamico arrestati a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza irachene hanno annunciato l’arresto di quattro esponenti dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Kirkuk, nel nord-est del Paese. Lo riferisce un comunicato della cellula per i media della sicurezza di Baghdad, ripreso dal portale iracheno "Shafaq". Secondo il comunicato, i terroristi arrestati lavoravano nel cosiddetto settore di Al Hawjia e hanno partecipato in passato a varie operazioni terroristiche condotte contro forze di sicurezza e cittadini. In un contesto simile, esponenti delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita) hanno identificato un rifugio dell’Is nell’est del governatorato di Salah al Din, a nord della capitale Baghdad. (Res)