Ungheria: volume degli investimenti cala del 12 per cento nel terzo trimestre 2020

- Il volume degli investimenti in Ungheria è sceso del 12 per cento nel terzo trimestre del 2020. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Su base trimestrale e tenuto conto dei fattori stagionali, la riduzione è del 2,1 per cento. La diminuzione riguarda un po' tutti i settori dell'economia, con la vistosa e ovvia eccezione della sanità, che ha osservato un aumento del 98,4 per cento in relazione alla spesa per la lotta contro la pandemia di coronavirus. Tra le compagnie presso le quali il calo del volume degli investimenti è stato più significativo ci sono quelle con un ampio numero di lavoratori, soprattutto tra le aziende statali o di proprietà straniera. La riduzione degli investimenti nel periodo gennaio-settembre è stata dell'8,6 per cento annuo. (Vap)