Egitto: esperti diritti Onu condannano arresti degli attivisti

- Gli attivisti per i diritti umani dell’Iniziativa egiziana per i diritti della persona (Eipr) sono stati arrestati nei giorni in cui si era svolto un incontro con ambasciatori e diplomatici di 13 Paesi il 3 novembre scorso, secondo quanto dichiarato dall’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr). Gli attivisti sono accusati di terrorismo e attentato alla pubblica sicurezza, secondo quanto riferiscono oggi le Nazioni Unite sul loro sito oggi. "È assolutamente aberrante fare ritorsioni contro i difensori dei diritti umani di una delle ultime Ong attive in Egitto per i diritti umani, semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, discutendo della situazione dei diritti umani in Egitto", hanno detto gli esperti delle Nazioni Unite. Secondo gli esperti, “questi arresti sottolineano i gravissimi rischi che i difensori dei diritti umani affrontano ogni giorno in Egitto mentre svolgono il loro lavoro legittimo”. Si tratta, secondo gli esperti dell’Onu, “soltanto degli ultimi passi di una crescente campagna contro l'Eipr e fanno parte di una mossa più ampia per limitare lo spazio civico e colpire coloro che operano al suo interno". I funzionari dell'Eipr arrestati sono: il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek; il direttore della giustizia penale Karim Ennarah; e il direttore amministrativo Mohammad Basheer. (segue) (Res)