Egitto: esperti diritti Onu condannano arresti degli attivisti (2)

- Secondo la dichiarazione, le autorità hanno preso di mira la Ong Eipr per i diritti umani già dal 2016, quando i conti bancari dell'ex direttore e fondatore dell'Eipr, Hossam Bahgat, sono stati congelati e gli è stato vietato di lasciare il paese. Nel febbraio 2020, il ricercatore sui diritti di genere dell'Eipr, Patrick Zaki, è stato arrestato e rimane in custodia cautelare con l'accusa di terrorismo e istigazione. Tutti e quattro gli uomini sono detenuti nel complesso carcerario di Tora, appena a sud della capitale Il Cairo, da dove giungono notizie preoccupanti. Secondo quanto riportato dagli esperti dell'Onu, almeno uno di loro è tenuto in isolamento. Gli esperti hanno chiesto che le accuse contro tutti e quattro i difensori venissero ritirate, che fossero rilasciati immediatamente e incondizionatamente e che le autorità cessassero di prendere di mira Bahgat e l'Eipr. "Siamo profondamente dispiaciuti che, nonostante i numerosi appelli dei meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, l'Egitto continui a utilizzare la legislazione antiterrorismo per colpire la società civile", hanno aggiunto gli esperti. (segue) (Res)