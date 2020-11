Egitto: esperti diritti Onu condannano arresti degli attivisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, gli esperti dei diritti delle Nazioni Unite hanno anche sottolineato che la denigrazione dei difensori dei diritti umani come una minaccia per la società non è solo dannosa per i difensori, ma per tutti i membri della società egiziana. "Criminalizzare coloro che difendono i diritti umani - e coloro che portano alla luce violazioni dei diritti umani - mina la santità di quei diritti", hanno detto. “I difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile non devono mai essere penalizzati per i loro sforzi volti a garantire la protezione dei diritti degli altri. Questi sforzi non devono essere considerati terrorismo o una minaccia pubblica. Al contrario: dovremmo proteggerli e apprezzarli per i loro contributi". (Res)