Milano: Comazzi (FI), da Sala prediche social ma nessuna risposta ai milanesi

- “Anche oggi il sindaco di Milano, anziché occuparsi della città che amministra ci riserva l’ennesima predica via social, dove peraltro non prende posizione rispetto alla decisione del governo sulla zona rossa in Lombardia. Comprendiamo che la perdita di centralità e peso politico sia fonte di amarezza ma in questo momento il primo cittadino dovrebbe dare risposte ai milanesi anziché imperversare su Facebook e Instagram” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di FI in consiglio regionale. “Non si capisce se in questi giorni Sala stia parlando da sindaco di tutti i milanesi o da candidato del Pd alle prossime amministrative: il primo cittadino si fa molte domande ma non dà alcuna risposta ai cittadini, che in questa fase drammatica chiedono la sospensione di alcune tasse e servizi più efficienti. Auspichiamo - conclude l’azzurro - che anche in materia di incentivi il Comune accolga i suggerimenti di Forza Italia, come già accaduto con Area B e Area C”. (Com)