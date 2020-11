Roma: De Priamo -Sordini (Fd'I), entusiasmo Giunta Raggi per Maximo, dimenticati interventi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entusiasmo della Giunta Raggi sul Maximo "appare ingiustificato, in quanto l'unico obiettivo che un'amministrazione pubblica dovrebbe avere non è quello di festeggiare l'apertura di una proprietà privata, bensì quello di garantire che l'intervento urbanistico, nato come piano di recupero per il quartiere Laurentino-Fonte Ostiense, preveda opere pubbliche adeguate nello stesso territorio". Lo sostengono in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e il consigliere del Municipio IX Simone Sordini. "Attraverso le iniziative che Fd'I ha messo in campo, siamo riusciti -continua la nota- a prevedere alcuni impegni per realizzare un collegamento ciclopedonale dall'area del Pru al quartiere Laurentino-Fonte Ostiense, ed altri interventi pubblici ancora da definire. Ma questo percorso è ancora solo all'inizio, anche in considerazione della disattenzione di questi anni, dove è accaduto che mentre da una parte le opere private venivano realizzate, dall'altra non vi era adeguata previsione di interventi pubblici. Pertanto -conclude la nota-, sia dalla sindaca Raggi che dal suo assessore all'Urbanistica, Montuori, ci attendiamo più sobrietà e maggiore lavoro per garantire le opere necessarie che il quartiere Laurentino-Fonte Ostiense attende da anni".(Com)