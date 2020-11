Mediterraneo orientale: Dendias, Ue mostri a Turchia che ci sono limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve mostrare che ci sono dei limiti ai comportamenti tollerabili da parte della Turchia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista alla stampa internazionale nella quale è tornato a denunciare "la politica delinquente e provocatoria" di Ankara. Secondo Dendias, se l'Ue non mostra alla Turchia che ci sono dei chiari limiti rischia di dare l'impressione si possa continuare "con gli attuali comportamenti senza alcuna restrizione". Dendias ha inoltre invitato la Germania a cessare l'esportazione di armi alla Turchia: "Come paese ed economia più grande dell'Ue, ha i pesi e contrappesi per porre fine all'esigenza di esportare armi ai Paesi che le utilizzeranno contro due Stati membri dell'Ue", ha detto il ministro in riferimento a Grecia e Cipro. (segue) (Gra)