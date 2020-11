Kosovo: missione Kfor, "Radio K4" sostiene iniziative contro la violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) celebra oggi la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso la sua emittente "Radio K4", che sosterrà l'iniziativa dell'Onu "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere". Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, tale iniziativa prende il via oggi e durerà fino al 10 dicembre, che segna la Giornata internazionale dei diritti umani. Oltre 40 attività si svolgeranno in Kosovo, coinvolgendo organizzazioni internazionali e locali. Negli ultimi anni "Radio K4" ha sempre sostenuto le campagne contro le violenze di genere con prodotti audio realizzati con il sostegno dell'Onu, della missione Eulex e del ministero della Giustizia di Pristina. Per il 2020 l'emittente della missione Kfor condurrà una serie di eventi, che includono anche tre workshop per studenti dei licei kosovari sul tema dei diritti umani e della violenza di genere. (Kop)