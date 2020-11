Speciale difesa: Kosovo, militari di Usa e Grecia consegnano materiale sanitario a ospedale nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati statunitensi e greci in forza alla missione Nato in Kosovo (Kfor) hanno consegnato alcuni strumenti medici ed equipaggiamenti, come elettrocardiogrammi, nel centro sanitario locale di Zervnice/Zervnica, nel nord del paese balcanico. La donazione, come evidenzia un comunicato stampa, è parte dell'assistenza fornita imparzialmente alla popolazione locale dal ramo della cooperazione civile-militare della missione Nato in Kosovo. La vicedirettrice dell'ospedale regionale di Mitrovica, Mrjana Blagojevic, ha ringraziato i componenti del Comando regionale Est a guida Usa e dell'Ufficio di contatto greco per il continuo sostegno offerto alle istituzioni sanitarie locali. Durante l'emergenza Covid, i militari della Kfor hanno consegnato alle istituzioni kosovare anche aiuti sanitari offerti da Paesi membri della Nato o partner, come Ungheria, Germania, Italia, Polonia, Slovenia, Austria e Turchia. (Kop)