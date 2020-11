I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: sequestrati 7 quintali di materiale esplosivo a ovest di Baghdad - Il Servizio di sicurezza nazionale dell’Iraq ha annunciato ieri sera il sequestro di 700 chilogrammi di materiale esplosivo C-4, a ovest della capitale Baghdad. Lo riferisce l'emittente curdo-irachena "Rudaw". In un comunicato, il servizio ha confermato che sulla base di informazioni “accurate” dell’intelligence le squadre di sicurezza sono riuscite a sequestrare “il più grande e importante rifugio nel settore meridionale” dei gruppi terroristici. Secondo il servizio, il materiale esplosivo stoccato nel rifugio e utilizzato per “eseguire operazioni terroristiche su larga scala in vari governatorati, per scuotere la sicurezza e la stabilità del paese”. Il C-4 è un potente esplosivo prodotto negli stabilimenti militari, dotato di grande capacità distruttiva: secondo informatori militari, un ordigno contenente un chilogrammo di C-4 equivale a 10 chilogrammi di semplice tritolo. (segue) (Res)