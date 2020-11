I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: coordinatore Onu Kubis, cambiare legge elettorale con buon anticipo - Il coordinatore speciale dell’Onu per il Libano, Jan Kubis, ha detto che se il Libano decide di cambiare la sua legge elettorale, dovrà concordare sul nuovo provvedimento “ben prima di tenere le elezioni parlamentari del 2022”. “Una discussione importante nel parlamento su questioni legate alle elezioni, legge elettorale. E’ necessario per chiarire la situazione ben prima di tenere in tempo le elezioni del 2022”, ha scritto Kubis sul suo profilo Twitter. La notizia giunge dopo che mercoledì 25 novembre i gruppi parlamentari si sono incontrati e hanno discusso una bozza di legge elettorale presentata dal gruppo Sviluppo e liberazione del presidente del parlamento, Nabih Berri. La bozza propone di trasformare il Libano in un’unica circoscrizione elettorale, con un sistema pienamente proporzionale e senza preferenze. La sessione ha infiammato le polemiche fra partiti politici e confessioni. (Res)