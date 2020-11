I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: assembramenti davanti al negozio, multa da 2.800 euro e attività chiusa per 5 giorni - La polizia, nel corso dei controlli per il contenimento del contagio, ha disposto la chiusura di un negozio in zona Casilina per cinque giorni. Nei pressi dell'esercizio commerciale, più volte segnalato come luogo di assembramento, gli agenti intorno alle 18:45 hanno trovato un gruppo di uomini, tutti stranieri, che stavano consumando bevande alcoli: alcuni si sono allontanati, altri sei sono stati identificati, uno sprovvisto di documenti è stato portato negli uffici per l'identificazione. Il proprietario dell'attività è stato sanzionato per un totale di 2.800 euro ed è stata disposta la chiusura del negozio per cinque giorni. Poco distante dal negozio, inoltre, è stata inoltre rinvenuta e sequestrata una busta in plastica contenete 10 dosi di marijuana per un peso complessivo di 23,50 grammi. (segue) (Rer)