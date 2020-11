I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni culturali: Regione Lazio, 150 mila euro per valorizzare villa Altieri a Oriolo Romano - La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per lo stanziamento di 150 mila euro nell’ambito dell’accordo di valorizzazione del Palazzo e del parco di villa Altieri a Oriolo Romano. Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto di concerto dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con la direzione regionale Cultura, politiche giovanili e Lazio creativo, il sindaco di Oriolo Emanuele Rallo con l’intera amministrazione comunale e Massimo Osanna, direttore generale Musei (Mibact) che ha avocato a sé la direzione regionale Musei Lazio, con la direttrice di Palazzo Altieri, Federica Zalabra. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. La misura è finalizzata alla realizzazione di tre interventi: la valorizzazione del complesso architettonico del palazzo attraverso la riapertura e messa in sicurezza del passaggio di collegamento che consentiva la comunicazione diretta tra Palazzo Altieri e il Parco; la realizzazione di lavori di sistemazione e adeguamento tecnologico dei locali dell’ala ovest del palazzo dove sarà trasferita e riallestita la nuova sede della biblioteca comunale di Oriolo Romano; infine la redazione di un piano strategico di marketing territoriale, che verrà affidato alla società regionale in house Lazio Crea per attivare ulteriori iniziative di valorizzazione e promozione finalizzate allo sviluppo del turismo culturale dell’area. Un piano di interventi volto alla salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale di Oriolo, dunque, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di attivare, una volta superata l’emergenza epidemiologica, nuovi flussi turistici. (segue) (Rer)