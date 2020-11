I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: dosi di cocaina come piatto tipico, chiuso per spaccio ristorante a Primavalle - Ristorante con spaccio di droga annesso. Lo hanno scoperto a Roma gli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle ai quali non è sfuggito l'anomalo viavai di persone, troppo rapido per essere costituito da semplici clienti del ristorante. Ipotizzando che oltre ai piatti tipici del locale all'interno avvenisse anche lo spaccio di droga, dopo un breve servizio di appostamento, i poliziotti hanno fermato e poi arrestato una dipendente del locale. La donna aveva appena venduto 2 dosi di cocaina ad altrettanti tossicodipendenti ed in casa nascondeva dell'altro stupefacente. Nel momento della cessione della droga, all'interno del ristorante, era presente anche il gestore dell'attività. La segnalazione è stata poi sottoposta all'attenzione della Divisone di Polizia Amministrativa della Questura che, esaminate tutte le circostanze, e ritenuto che l'attività potesse costituire un serio motivo di pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha emesso un provvedimento, firmato dal Questore di Roma, con cui viene disposta la sospensione dell'attività per 30 giorni. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Distretto Primavalle. (segue) (Rer)