I fatti del giorno - Roma (5)

- Ambiente: Raggi inaugura macchina mangiaplastica a Prati, è la quinta di 17 in mercati rionali - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all'assessore al Commercio Carlo Cafarotti e al presidente della commissione Commercio Andrea Coia, ha inaugurato questa mattina nel mercato Prati, in piazza dell’Unità e vicino a San Pietro, un'altra macchinetta mangiaplastica. È la quinta delle diciassette destinate ai mercati rionali di Roma. Gli ecocompattatori, installati insieme a Coripet, servono per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica. Chi li utilizza ha degli sconti sulla spesa al mercato. "Questo è un mercato bellissimo, al centro di Roma che affaccia su via Cola di Rienzo. Un mercato storico che deve essere riqualificato, sono stati fatti dei lavori per la messa a norma di alcuni impianti ma c'è ancora tanto da fare. Intanto stiamo animando il mercato, abbiamo portato qui una macchinetta mangiaplastica. Solo lo scorso anno, con quelle nelle metropolitane, siamo riusciti a riciclare più di un milione di bottigliette. Invece di buttare le bottiglie si possono mettere qui e avere punti per fare la spesa al mercato". (Rer)