I fatti del giorno - Milano

- - Covid: Sala, Lombardia zona rossa o arancione? Chiarezza su come vengono prese decisioni"La Lombardia resta in zona rossa o diventa arancione? Purché non diventi una trattativa tra governo e Regione. Se fanno fede i 21 (!) parametri e l’Rt, allora si passi all’arancione". Lo scrive in un messaggio su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Se invece le strutture politiche che sono chiamate a decidere ritengono che, nel loro legittimo giudizio, sia meglio aspettare, io non mi opporrò di certo - ha aggiunto il primo cittadino. Ma si faccia chiarezza sul come le decisioni vengono prese. Questa situazione da trattative telefoniche non aiuta. Nessuno". (segue) (Rem)