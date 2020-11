I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Commercio: Coldiretti, Lombardia prima regione italiana per numero di negozi onlineLa Lombardia è la prima regione italiana per numero di “negozi” online con più di 4 mila imprese che vendono su internet, pari a circa il 20 per cento delle oltre 23 mila attive a livello nazionale. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Unioncamere al primo trimestre 2020 in occasione del Black Friday, il tradizionale appuntamento dedicato allo shopping in vista del Natale con promozioni e iniziative vantaggiose nei negozi tradizionali e sul web. Quest’anno, però, più di un italiano su quattro (28 per cento) rinuncerà a fare acquisti in questo appuntamento, a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuta al Covid. E’ quanto emerge da un sondaggio sul sito www.coldiretti.it. (segue) (Rem)