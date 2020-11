I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Assolombarda, Lombardia hub delle life sciences dove si concentra il 32per cento valore produzione e il 26 per cento valore aggiuntoPrende l’avvio oggi il “Milano Life Sciences Forum 2020”, l’appuntamento annuale di Assolombarda dedicato alle scienze della vita, con il primo di tre appuntamenti su “Il ruolo della Filiera Life Sciences per il futuro dell’Italia”. n Italia questa filiera somma un valore della produzione di 225 miliardi di euro nel 2018, un valore aggiunto di 100 miliardi e 1,8 milioni di posti di lavoro. Mentre sul territorio lombardo la filiera Life Sciences ha generato, sempre nel 2018, un valore della produzione pari a 71 miliardi di euro, un valore aggiunto di oltre 25 miliardi di euro, con 335mila addetti. E, considerando anche l’indotto, il valore aggiunto complessivo attivato supera i 50 miliardi di euro e rappresenta il 12,8 per cento del Pil regionale (incidenza in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2014), mentre a livello nazionale corrisponde al 10 per cento. Dunque, un settore di specializzazione particolarmente rilevante per l’economia del Paese e nel quale Lombardia si conferma vero e proprio hub nazionale, dal momento che in questa regione si registrano il 32 per cento del valore della produzione, il 26 per cento del valore aggiunto e il 20 per cento di addetti della filiera Life Sciences nazionale, a fronte di una popolazione regionale che incide per il 17 per cento e di un Pil pari al 22 per cento di quello italiano. È quanto emerge dal nuovo rapporto sulla Filiera Life Sciences, che analizza il contributo del settore per l’economia regionale e nazionale, mettendo a confronto la Lombardia con l’Italia ed estendendo il confronto con alcune regioni benchmark europee come Baden-Württemberg, Cataluña e Île de France, che presentano strutture economiche simili. Uno strumento di sintesi, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda con il supporto del Cergas-Bocconi, e delle principali associazioni del settore Life Sciences a livello nazionale: AIOP, Confindustria Dispositivi Medici, Farmindustria, Federchimica, Federchimica-Assobiotec e il Cluster lombardo scienze della vita. (Rem)