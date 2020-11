I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: missione Osa nel paese per monitorare dialogo su legge di bilancio - La segreteria generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha disposto l’invio di una missione speciale in Guatemala, nel quadro della crisi in corso nel paese. La missione, riferisce un comunicato dell’Osa, sarà guidata da Fulvio Pompeo, ex segretario Affari strategici dell’Argentina. La missione arriverà nel paese oggi, con l’obiettivo di monitorare il dialogo sulla legge di bilancio convocato dal presidente Alejandro Giammattei dopo le massicce proteste registrate nel paese contro i tagli alla spesa. (segue) (Res)