I fatti del giorno - America Latina (2)

- Venezuela: ex dirigenti Citgo condannati al carcere per corruzione - Un tribunale di Caracas ha condannato a 13 anni di carcere l’ex presidente della Citgo - filiale statunitense della compagnia Pdvsa - José Ángel Pereira Ruimwyk, e altri cinque ex dirigenti dagli 8 ai 10 anni. Ruimwyk è stato condannato per delitti di peculato e associazione a delinquere, oltre al pagamento di una multa da due milioni di dollari, l’equivalente del 40 per cento del valore dei beni sottratti allo stato, fa sapere il tribunale. Per associazione a delinquere sono stati condannati anche gli ex dirigenti Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina e Alirio José Zambrano Colina. Il tribunale ha inoltre stabilito che tutti i condannati, di cui cinque hanno doppia nazionalità statunitense, sono interdetti dall’esercizio della funzione pubblica. Gli ex dirigenti sono stati arrestati a novembre 2017, dopo essere stati convocati a un incontro a Caracas. (segue) (Res)