I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: omicidi difensori diritti umani aumentati del 54 per cento nel terzo trimestre - Gli omicidi contro i difensori dei diritti umani in Colombia sono passati da 26 nel terzo trimestre del 2019 a 40 nello steso periodo di quest’anno, un aumento del 54 per cento. Lo denuncia il programma non governativo Somos Defensores, secondo cui tra gennaio e settembre sono stati uccisi 135 attivisti, cifra che supera quella dei difensori dei diritti umani uccisi in tutto il 2019, quando venivano denunciati 124 omicidi. Nel complesso, denuncia il programma, tra luglio e settembre sono state registrate 184 aggressioni, di cui una su quattro nel dipartimento del Cauca, il più colpito. Quanto ai responsabili Somos Defensores denuncia che nel 48 per cento dei casi non si conosce l’autore, mentre il 30 per cento è attribuibile a paramilitari, l’11 per cento alla dissidenza delle Farc e il 6 per cento al gruppo armato Eln. Nello studio compare anche la forza pubblica, che secondo il programma sarebbe dietro il 4 per cento dei casi. (segue) (Res)