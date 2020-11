I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: Interpol autorizza ricerca ex ministri dell'Interno e della Difesa - L’Interpol ha autorizzato la ricerca degli ex ministri Arturo Murillo e Fernando Lopez, rispettivamente a capo dei ministeri dell’Interno e della Difesa durante il governo di Jeanine Anez. Lo ha annunciato il direttore dell’Interpol Bolivia, Pablo Garcia, secondo cui l’organizzazione internazionale ha attivato la notifica blu nei confronti degli ex ministri, misura che serve a raccogliere ulteriori informazioni sull'identità, la posizione o le attività di una persona in relazione a un crimine. “La richiesta boliviana è stata accettata dall’Interpol. E' quindi stato attivato il bollino blu per gli ex ministri e i 194 paesi membri dell'organizzazione internazionale di polizia criminale collaboreranno con le loro sedi", ha spiegato Garcia in una conferenza stampa. (segue) (Res)