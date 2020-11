I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Ops, paese non potrà acquistare vaccini da fondo di rotazione perché moroso - Il Venezuela non potrà acquistare vaccini dal fondo di rotazione dell’Organizzazione panamericana per la salute (Ops), in quanto deve all’organismo 11 milioni di dollari. Lo ha detto Ciro Ugarte, direttore Emergenza sanitarie dell’Ops parlando in conferenza stampa. Il responsabile ha ricordato che il paese è stato sospeso il 29 settembre per i mancati pagamenti che si accumulavano dal 2017. L’Ops fa capo all’Organizzazione degli stati americani (Osa) ed è affiliata all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ugarte ha comunque garantito che insieme a Unicef l’organizzazione continuerà a sostenere il paese nell’acquisto di vaccini attraverso donazioni. Il fondo è un meccanismo di cooperazione solidale attraverso cui si acquistano vaccini e forniture mediche per conto degli stati membri. (Res)