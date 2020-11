I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Patuanelli, il green è la ricchezza del futuro - Andando verso un forte sviluppo delle rinnovabili, appare sempre più necessario affrontare il problema critico dell’accumulo e dello stoccaggio: da questo punto di vista l’idrogeno rappresenta una via perfetta per stoccare l’energia in modo pulito. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto oggi all’evento online del Movimento 5 Stelle “Generazione energia: ecologia, economia, equità per un nuovo modello di progresso”. “Con Snam abbiamo un’infrastruttura di rete importantissima, che già oggi stiamo tentando di sfruttare per l’idrogeno: l’energia verde è la ricchezza del futuro”, ha detto.Covid: Arcuri, somministrazione vaccino a fine gennaio se verrà autorizzato il commercio - "Stiamo preparando la rete di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini. Se verrà autorizzato il commercio, a fine gennaio si inizierà con la somministrazione". Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ad "Agorà" su Rai3. "Il ministro - ha aggiunto - sta definendo il piano per la vaccinazione di massa". Nel corso della conferenza stampa settimanale di ieri, Arcuri ha voluto sottolineare come per la prima volta da molto tempo il numero delle terapie intensive occupate mostri "una diminuzione". Secondo il commissario, questo è "un segno di speranza e testimonianza che le misure messe in campo stanno iniziando a produrre effetti".Scuola: Bonaccini (Regioni), aprirei anche a dicembre, turni pomeridiani per evitare lezioni a distanza - Sulla scuola "ho una idea leggermente differente, io sarei per cercare di aprirla anche già durante dicembre ma credo che non si possano fare cose differenti gli uni dagli altri". Queste le parole del presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione "Omnibus" su La7. "Credo - ha aggiunto - che di scuola si sia parlato troppo poco. La scuola è anche socialità e relazioni e io temo che non stiamo comprendendo fino in fondo il prezzo che stiamo facendo pagare a tanti ragazzi e ragazze". Secondo Bonaccini "non si tratta di qualche settimana di più o di meno, bisogna lavorare bene perché quando si ripartirà", se i primi di gennaio, "in ogni caso si riparta bene" e comunque le direzioni scolastiche dovrebbero "organizzarsi per avere anche turni pomeridiani" piuttosto che fare ancora lezioni a distanza.Covid: Guerra (Oms), credo che sia indispensabile ancora molta attenzione - "Credo che sia indispensabile ancora molta attenzione. D'altronde abbiamo l'esperienza estiva che ci insegna quello che può succedere". Questa la risposta di Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), ad "Agorà" su Rai3, alla domanda se sia opportuno un allentamento delle restrizioni.Industria: Istat, +0,6 per cento prezzi produzione a ottobre - A ottobre 2020 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dello 0,6 per cento su base mensile e diminuiscono del 2,5 per cento su base annua. Sul mercato interno i prezzi segnano un rialzo congiunturale dello 0,9 per cento e una flessione tendenziale del 2,9 per cento, in attenuazione rispetto a settembre 2020 (-3,8 per cento). Al netto dell’energia, i prezzi aumentano dello 0,1 per cento su base sia mensile sia annua. Così l'Istat nella nota relativa ai prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi. Secondo l'istituto di statistica sul mercato estero i prezzi non variano su base mensile (+0,1 per cento per l’area euro, -0,2 per cento per l’area non euro) e registrano un calo tendenziale meno ampio (-1,1 per cento; -0,7 per cento per l’area euro, -1,5 per cento per l’area non euro). Nel trimestre agosto - ottobre 2020, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dell’1,2 per cento, per effetto dell’aumento dei prezzi sul mercato interno (+1,7 per cento), mentre sul mercato estero i prezzi sono in lieve calo (-0,2 per cento). A ottobre 2020, fra le attività manifatturiere, gli aumenti tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+0,9 per cento), sul mercato estero per altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,4 per cento area non euro), computer, prodotti di elettronica e ottica (+2,2 per cento area non euro) e mezzi di trasporto (+1,6 per cento area euro). (Rin)