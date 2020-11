I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: colloqui di Tangeri prolungati fino a domani - I colloqui tra i deputati libici di Tobruk e di Tripoli in corso a Tangeri sono stati prolungati e finiranno domani. Lo riferisce il sito informativo libico "Afrigate news". I membri della Camera dei rappresentanti libica riuniti a Tangeri hanno deciso di tenere una sessione plenaria la prossima settimana nella città di Ghadames, in Libia. Un membro dei colloqui ha confermato in una dichiarazione che gli incontri a Tangeri sono stati prolungati fino a sabato per ulteriori consultazioni attraverso 4 comitati, tra cui un comitato di redazione, un altro per preparare la riunione di Ghadames e un terzo per modificare i regolamenti interni e un quarto per formulare intese per preparare la fase successiva, che si concluderà a Ghadames. (segue) (Res)