I fatti del giorno – Nord Africa (4)

- Egitto: governo, rivedremo tutti gli accordi commerciali - Il premier dell’Egitto, Mustafa Madbouly, ha tenuto una riunione ieri per valutare la posizione degli accordi commerciali internazionali a cui l'Egitto ha aderito in vari settori, alla presenza del Hala el Saeed, ministro della Pianificazione e dello sviluppo economico, Nevin Jameh, ministro del Commercio e dell'industria, e funzionari di un certo numero di autorità interessate. Il primo ministro ha sottolineato - secondo un comunicato - che il governo è interessato a rivedere la posizione degli accordi internazionali conclusi dall'Egitto con diversi paesi del mondo in molti campi. L’obiettivo è aumentare la circolazione delle esportazioni, sostenere la produzione nazionale, ridurre le importazioni e aumentare la capacità di competere a livello globale. (segue) (Res)