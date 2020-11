Agroalimentare: Amendola, investiremo in tecnologia per aumentare competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario investire di più nella competitività del comparto agroalimentare italiano anche grazie ai fondi che arriveranno dall’Europa. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola all’Assemblea Cia "Agricoltura-Territorio-Società. Riprogettiamo il futuro". “Investiremo molto nel consumo e nello spreco dell’acqua e sul dissesto idrogeologico, costruiamo quindi un terreno per mitigare la fragilità del nostro ambiente naturale”, ha spiegato Amendola, sottolineando come il governo intenda non solo difendere l’eccellenza italiana che è il settore, “vanto” a livello europeo, ma anche favorire una maggiore “competitività per i prossimi anni”. Per questo, ha evidenziato il ministro, ci saranno “investimenti specialmente sul fronte tecnologico e, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sarà un polo agri-tech per cercare di trasferire tecnologia al nostro mondo agricolo” e “costruire sempre più resilienza nel settore”.(Res)