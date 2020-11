Imprese: Terna, dai giovani studenti nuove idee per la rete elettrica del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre gli inquinanti attraverso l’uso di biossido di titanio e aumentare la resilienza tramite un rivestimento innovativo con nanoparticelle mirato principalmente a prevenire la formazione del ghiaccio sulle reti elettriche: queste le idee vincitrici dell’Hackathon “Sustainable Materials” presentate dalla squadra Dc/Ac con l’obiettivo di rinnovare le infrastrutture aeree per la trasmissione nazionale dell’energia elettrica verso nuovi standard di sostenibilità. Stando al relativo comunicato stampa, con la partecipazione di oltre 25 iscritti si è ieri concluso il contest di idee innovative di Terna, organizzato in collaborazione con UniSmart - Fondazione Università degli studi di Padova, che ha coinvolto studenti universitari, ricercatori e dottorandi dei corsi di laurea Stem (Science, technology, engineering and mathematics) del prestigioso ateneo veneto. L’iniziativa, prosegue la nota, rientra nel filone delle attività di open innovation di Terna che contribuiscono alla generazione di idee e alla diffusione della cultura dell’innovazione: due elementi imprescindibili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema che assumeranno in Terna un ruolo ancor più centrale nei prossimi cinque5 anni. Dei complessivi 8,9 miliardi di euro di investimenti previsti dal Piano 2021-2025, 900 milioni saranno dedicati, infatti, all’innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e digitali che possano dare un contributo in prospettiva importante alla transizione energetica di cui Terna è regista. (segue) (Com)