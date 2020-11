Imprese: Terna, dai giovani studenti nuove idee per la rete elettrica del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per gli studenti dell’Università degli studi di Padova, spiega la nota, si è focalizzata sull’ideazione e lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi nell’ambito degli advanced materials, materiali dalle proprietà o prestazioni “superiori” seguendo i principi della sostenibilità declinata sia dal punto di vista industriale ed economico che ambientale. Alto profilo tecnologico e attinenza all’economia circolare: queste le prerogative richieste per tutte le idee proposte il cui utilizzo sia in linea con uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che per Terna rappresentano un riferimento valoriale nella realizzazione delle sue attività, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo dell’infrastruttura equilibrato e sostenibile. I partecipanti, infatti, si sono messi alla prova per individuare approcci e applicazioni per una progressiva trasformazione in ottica sostenibile delle infrastrutture elettriche. Il team vincitore, selezionato da una giuria di esperti di Terna e della Fondazione UniSmart, riceverà un premio di 3.500 euro, con la possibilità di attivare una collaborazione con Terna per sviluppare le idee proposte. Oggi verrà dedicata, inoltre, a tutti i team una giornata di formazione online durante la quale la struttura Risorse umane di Terna fornirà gli elementi chiave per gestire al meglio un colloquio di selezione, coinvolgendo i partecipanti attraverso esercitazioni pratiche. (Com)