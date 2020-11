© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo sull'aggiornamento del programma di governo, con i capigruppo di maggioranza e il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà si terrà lunedì mattina. Per quanto riguarda invece il tavolo sulle riforme, a quanto si apprende, sono in corso valutazioni sulla data. (Rin)