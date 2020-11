Spagna: dopo fallimento trattativa fusione con Bbva, crollo in borsa per Sabadell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Borsa di Madrid le azioni del Banco Sabadell sono crollate del 10 per cento (dopo un'apertura ancora più negativa pari al 18 per cento), mentre quelle di Bbva, che avevano iniziato la giornata al ribasso, sono salite del 3,5 per cento. Come riferisce il quotidiano spagnolo "Cinco Dias", l'annuncio poche ore fa del fallimento delle trattative relative alla possibile fusione tra le due banche ha suscitato immediate reazioni sui mercati azionari. (Spm)