Bulgaria: ministro Karakachanov, parole premier macedone Zaev vanno "nella giusta direzione"

- Le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, sono viste a Sofia come "un piccolo passo nella giusta direzione". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro bulgaro della Difesa, Krasimir Karakachanov, commentando l'intervista concessa da Zaev ai media bulgari lo scorso 25 novembre. Nell'intervista il premier macedone ha dichiarato, fra le altre cose, che i bulgari nella Seconda guerra mondiale erano amministratori sul territorio dell'odierna Macedonia del Nord e che alla fine del conflitto gli eserciti macedone e bulgaro hanno liberato insieme gli attuali territori macedoni. Zaev ha inoltre detto che la Bulgaria e la Macedonia del Nord non hanno una storia divisiva ma comune, e che Goce Delcev, eroe conteso dai due Paesi, è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni. "Fino a due mesi fa non era possibile sentire affermazioni come quelle di Zaev sulla nostra storia comune. Voglio congratularmi con lui. Ha mostrato coraggio e per questo motivo i suoi avversari politici lo hanno criticato. E' un piccolo passo nella giusta direzione", ha detto Karakachanov. Il ministro ha aggiunto che la Bulgaria necessita però di "garanzie scritte". "Chiunque può dire qualsiasi cosa e questo può essere un testo per i media, ma non rappresenta un accordo tra due Stati. La Bulgaria ha bisogno di un allegato, un nuovo accordo o un protocollo firmato che offra garanzie molto chiare. Dobbiamo avere una situazione chiara riguardo a ciò che sta accadendo", ha dichiarato il ministro di Sofia. (segue) (Seb)