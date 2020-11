Bulgaria: ministro Karakachanov, parole premier macedone Zaev vanno "nella giusta direzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Seconda guerra mondiale la Bulgaria, come alleata della Germania nazista, occupò parti della ex Jugoslavia, ovvero l'odierna Macedonia del Nord e la Serbia sud-orientale. Dopo l'entrata delle truppe sovietiche in Bulgaria nell'autunno del 1944 e la capitolazione le forze bulgare si schierarono con la coalizione antifascista. La Macedonia del Nord e la Bulgaria hanno "una storia comune", ha dichiarato il premier macedone Zoran Zaev in un'intervista alla stampa bulgara lo scorso 25 novembre. "Abbiamo una storia comune. Goce Delcev è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni, che hanno combattuto per la libertà della Macedonia e della regione di Edirne. La Jugoslavia ci ha diviso. La Bulgaria non è fascismo, la Bulgaria è nostra amica. Le nuove generazioni non conoscono tutta questa realtà che deve unirci. Coloro che osano calunniare la Bulgaria si assumeranno la loro responsabilità. Non lo permetterò", ha detto il premier macedone. (Seb)