Polonia: ministro Esteri, stato di diritto è questione più importante di quella finanziaria

- La questione dello stato di diritto è più importante dei fondi europei. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, intervistato dall'agenzia di stampa "Pap". "L'Unione europea è una comunità di Paesi che si sono uniti liberamente, ratificando trattati e dunque norme giuridiche che sono il fondamento dell'Unione medesima", ha dichiarato il ministro. "Esistono molti pareri, per me univoci", che indicano che il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto "è contrario all'articolo 7 del trattato Ue. Inoltre le sue norme sono non sono chiare, precise e ammettono una piena discrezionalità per i funzionari della Commissione Ue". Per esempio, afferma Rau, che cosa vuole dire il meccanismo quando parla di "un pericolo per l'indipendenza dei giudici? Ci sono criteri universali in base ai quali la magistratura dovrebbe funzionare in tutti i Paesi membri? E' assolutamente impreciso e da ciò deriva la nostra opposizione". Il timore di Polonia e Ungheria è che tale imprecisione si traduca in un'eccessiva arbitrarietà e discrezionalità interpretativa da parte delle decisioni della Commissione Ue, lasciando spazio a valutazioni politiche e ideologiche. "Se si trattasse realmente di un meccanismo che ha l'obiettivo di tutelare la distribuzione dei fondi europei, tale procedura è già iscritta nei trattati", ha continuato Rau. (Vap)