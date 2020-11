Cooperazione: Del Re, servono strategie per mitigare effetti della pandemia sulla filiera alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza l’importanza del nesso tra salute, agricoltura e nutrizione e i rischi connessi ad un approccio a questo rapporto che non sia basato sulla sostenibilità, per questo serve delle strategie per mitigarne gli effetti sulla filiera alimentare. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, intervenendo al Forum “The Health-nutrition-agricolture nexus”, organizzato nell’ambito della Conferenza Rome Med (Mediterranean Dialogues), promossa dal Maeci e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “La pandemia di Covid-19 ha posto la produzione alimentare e il processo di consegna sotto uno stress senza precedenti, il che è abbastanza preoccupante se si considera che le filiere alimentari sono tra i settori più importanti dell'economia”, ha detto Del Re. In alcuni casi, “le politiche adottate per contenere la diffusione del virus hanno portato a colli di bottiglia nelle catene del valore, nonché a cambiamenti epocali nella domanda. L'impatto maggiore si ha sui mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori e di altri attori della catena di approvvigionamento, nonché sulle persone vulnerabili. Comporta anche implicazioni ambientali e sanitarie, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Comprendiamo quindi l'importanza fondamentale di definire strategie per mitigare gli effetti della pandemia sulla filiera alimentare”, ha aggiunto la viceministra. (segue) (Res)