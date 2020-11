Contagi a scuola, Arcuri: "Bene i test antigenici, ma è primario assumere più docenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che ci sia un insormontabile ostacolo di tipo organizzativo. Sulla scuola, è stato uno dei target principali dei test antigienici che abbiamo preso. E poi bisognerebbe aumentare il numero degli insegnanti". Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ad "Agorà" su Rai3. "Stiamo preparando la rete di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini - ha proseguito il commissario - Se verrà autorizzato il commercio, a fine gennaio si inizierà con la somministrazione""Il ministro - ha aggiunto - sta definendo il piano per la vaccinazione di massa". Nel corso della conferenza stampa settimanale di ieri, Arcuri ha voluto sottolineare come per la prima volta da molto tempo il numero delle terapie intensive occupate mostri "una diminuzione". Secondo il commissario, questo è "un segno di speranza e testimonianza che le misure messe in campo stanno iniziando a produrre effetti".Rispondendo a domanda sulla possibile nomina di Agostino Miozzo a commissario della Sanità in Calabria, Arcuri risponde alla domanda con una battuta: "Posso dire che in questi mesi non ho il tempo né per vedere né per sentire e vorrei non avere neanche il tempo per parlare ma soltanto per fare". In riferimento all'App immuni, progettata per il tracciamento dei contagi da Covid-19, Arcuri ha precisato: "Io non sono sicuro che basti renderlo obbligatorio, perché Immuni non basta fare il download, bisogna poi tenerlo attivo". (Rin)