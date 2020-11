Fiumicino: Califano (Pd), porterò in Regione impegno per Liburna romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: "Ho molto apprezzato l'appello del Comitato promotore Saifo per salvare la Liburna romana del maestro Carmosini che si trova a Fiumicino. Appello raccolto anche dal Consiglio comunale locale che ieri ha approvato un documento unitario in tal senso". "La Liburna si trova su un'area regionale concessa al maestro Carmosini 18 anni fa dall'amministrazione Bozzetto - spiega Califano - per riprodurre la famosa nave romana, lunga 37 metri e larga 9, che sarebbe poi dovuta diventare uno dei simboli di Fiumicino". (segue) (Com)