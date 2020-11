Roma: Pelonzi (Pd), oggi apre Maximo, adesso si inizino subito le opere pubbliche come da accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è prevista l'inaugurazione del centro commerciale Maximo. "Questa apertura avviene grazie a una tempestiva ordinanza del Tar che ha bloccato di fatto la mozione 81/2020 votata all'unanimità dall'Assemblea capitolina e che chiedeva di posticipare l'apertura del centro commerciale dopo aver messo al sicuro le opere pubbliche per i cittadini previste in convenzione". Lo ricorda in una nota il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "In risposta alla sentenza del Tar - prosegue - l'Assemblea capitolina ha votato una nuova mozione sempre all'unanimità che indica il percorso da seguire per dare tempi certi alla realizzazione delle opere pubbliche previste in convenzione e aggiungere nuove opere con fondi in più da destinare al quartiere laurentino. A oggi vediamo realizzare solo opere utili all'apertura del centro commerciale. Vogliamo sia chiaro a tutti gli attori in campo sia istituzionali che privati che se nelle prossime ore, le società proponenti non inizieranno a realizzare le opere in convenzione e aggiuntive per il quartiere, dedicheremo ogni ora del nostro tempo per fermare quella che diverrebbe una bieca speculazione ai danni della città". (Com)