Unindustria: presidente Provincia Frosinone, auguri a presidente Borgomeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in merito alla designazione di Francesco Borgomeo alla guida di Unindustria Cassino-Gaeta, in una nota dichiara: "Le mie più vive congratulazioni al neo presidente di Unindustria Cassino-Gaeta, Francesco Borgomeo, designato nella squadra del presidente Camilli a guidare una nuova fase di sviluppo economico che lega due province e un intero territorio". "Un imprenditore, Borgomeo, - aggiunge - che ha chiara la visione della sostenibilità ambientale da parte delle aziende e che certamente saprà guidare il comparto nella giusta direzione, come ha dimostrato di saper fare sia con la Saxa Gres di Anagni sia con la riconversione dell'Ideal Standard di Roccasecca". "Borgomeo - prosegue ancora - interpreta appieno la necessità di veicolare un modello di sviluppo economico che valuta un'attività produttiva non solo in base ai benefici derivanti dalla crescita ma anche dal suo impatto ambientale. A lui gli auguri di un proficuo e lungo lavoro in Unindustria".(Com)