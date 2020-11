Scostamento: Brunetta (FI), Berlusconi sempre dalla parte del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi l'ha sempre detto: da una parte sola, dalla parte dell'Italia. Ciò che è importante è fare le cose per il Paese. E il Paese, in questo momento, è in una crisi sanitaria ed economica drammatiche. Di fronte a questo contesto, parlare di centralità di questo o quel partito, dentro questa o quella coalizione, mi sembra offensivo per l'intelligenza degli italiani. Svestiamo tutti le casacche di partito e indossiamo quella della nazionale, per il Paese". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, a Radio 24. "Ciò che è certo – ha proseguito – è che Berlusconi ha anteposto gli interessi del Paese a quelli dei singoli partiti e delle coalizioni. Questo è stato il punto di svolta. Mettendo, tra l'altro, al centro la questione molto grave del dualismo, che si sta drammaticamente allargando, tra garantiti e non garantiti". Il voto sullo scostamento, ha sottolineato Brunetta, permette "di riequilibrare sulle moratorie fiscali, ovvero i rinvii per tutti quelli che hanno subito danni di fatturato, ma anche trattare tutto il mondo del lavoro autonomo alla stessa maniera. Garantendo così i due milioni di liberi professionisti che in questi mesi hanno ricevuto poco o niente. L'obiettivo è la ripartenza, ovvero consentire a tutti, alla stessa maniera, di ripartire appena la situazione sanitaria lo permetterà". Il responsabile economico di Forza Italia ha poi evidenziato come a gennaio "ci sarà la necessità di un altro scostamento tra i 20 e i 30 miliardi di euro che completerà l'operazione avviata ieri". (Rin)