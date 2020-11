Regno Unito: Irlanda del Nord inizia oggi nuova quarantena nazionale di due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Irlanda del Nord una nuova quarantena nazionale di due settimane, con l'obiettivo di abbassare ulteriormente il numero di contagi da coronavirus. Nella nazione si sono appena concluse alcune settimane di pesanti restrizioni, che però sembrano non aver sortito l'effetto sperato. Le scuole, tuttavia, rimarranno aperte, mentre chiuderanno tutte le attività considerate "non essenziali", fino all'11 dicembre. Nella giornata di ieri, il primo ministro nordirlandese Arlene Foster ha spiegato come il tasso di riproduzione fosse "immediatamente sotto l'1", ma questo non fosse ancora sufficiente per garantire un rilassamento delle restrizioni durante il periodo natalizio, quando il tasso dei contagi prevedibilmente salirà. Da qui la decisione, presa la settimana scorsa, di prolungare di altre due settimane la chiusura di diverse attività (tra cui pub e ristoranti), e di chiudere nuovamente altre attività che avevano riaperto giusto la scorsa settimana. (Rel)