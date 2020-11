Difesa: Slovenia, esercito senza poteri aggiuntivi per proteggere i confini di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare per la Difesa della Slovenia ha respinto la proposta del governo di attivare l'articolo 37.a della legge sulla Difesa. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'articolo attiverebbe poteri aggiuntivi all'esercito per proteggere i confini di Stato. La proposta non ha ottenuto, nella votazione tenuta nella serata di ieri, il via libera dei due terzi dei presenti come invece prevede la procedura. L'attivazione di poteri aggiuntivi all'esercito è stata proposta dalla polizia di Stato. La richiesta prevedeva che i militari, già presenti insieme agli agenti di polizia a guardia del confine, potessero in aggiunta a quanto svolto finora anche limitare temporaneamente i movimenti e partecipare al controllo degli assembramenti. Un rafforzamento dei poteri dell'esercito ai confini era stata sostenuta dal ministro dell'Interno, Ales Hojs, e aveva ricevuto una valutazione positiva anche dal capo dello Stato, Borut Pahor. (Seb)