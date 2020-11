Colombia: omicidi difensori diritti umani aumentati del 54 per cento nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando lo scorso 14 luglio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante la presentazione dell’informativa trimestrale della missione Onu nel paese l’inviato Carlos Ruiz Massieu ha dichiarato che le violenze contro gli ex combattenti e i difensori dei diritti umani rappresentano la più grave minaccia al consolidamento della pace in Colombia. Pur riconoscendo la “perseveranza” del governo e del partito Farc nel continuare con gli sforzi di consolidamento della pace nonostante le difficoltà legale alla pandemia del nuovo coronavirus, l'inviato Onu ha espresso preoccupazione per l’insicurezza di cui sono vittime ex combattenti, leader sociali e difensori dei diritti umani. Una insicurezza che è continuata anche durante la pandemia, ha detto Massieu. "Senza dubbio, la violenza contro coloro che hanno deposto le armi nel contesto dell'accordo di pace e contro coloro che difendono i diritti umani e i diritti delle comunità devastate dal conflitto continua a essere la più grave minaccia al consolidamento della pace in Colombia", ha dichiarato. Secondo il partito Farc, nato dalle ceneri dell'omonimo gruppo armato, sono oltre 200 gli ex guerriglieri uccisi dalla firma dell’accordo di pace nel 2016. (Mec)