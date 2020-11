Moldova: Ue stanzia 50 milioni di euro come parte dell'accordo sugli aiuti firmato quest'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha concesso alla Moldova la prima tranche di aiuti, per un valore di oltre 50 milioni di euro, nell'ambito dell'accordo sul sostegno macrofinanziario firmato quest'estate. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Chisinau con un comunicato. "Il prestito, che ammonta a 100 milioni di euro, è destinato a ridurre le restrizioni sul finanziamento estero, riequilibrare la bilancia dei pagamenti e soddisfare le esigenze di bilancio", ha precisato il ministero. La presidente eletta della Moldova, Maia Sandu, ha ringraziato l'Ue per il sostegno finanziario, considerandolo estremamente importante per l'economia nazionale. Sandu ha anche annunciato che, nelle prime settimane dopo l'assunzione ufficiale del mandato di presidente, sarà organizzata la visita a Chisinau del capo dello Stato della Romania, Klaus Iohannis. (Rob)