Polonia: partito Psl interrompe alleanza con Kukiz'15

- Il Partito popolare polacco (Psl) ha deciso di interrompere la collaborazione con Kukiz'15. Lo ha dichiarato il suo leader, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ripreso dall'emittente "Polskie Radio". Il leader del Psl ha dichiarato che il partito continuerà a lavorare per la costruzione di una "Coalizione polacca", ma in una forma differente. L'alleanza tra il Psl e Kukiz'15 è entrata irreversibilmente in crisi perché una parte dei deputati del secondo hanno sostenuto in Parlamento la risoluzione di Diritto e giustizia (PiS) a sostegno del veto del governo sul bilancio Ue. Pawel Kukiz ha commentato la notizia della rottura definendola "una decisione spiacevole". Ha anche dichiarato che i suoi deputati formeranno un gruppo autonomo al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. (Vap)